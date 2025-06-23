Рекламные агентства и представители креативной индустрии обратились к руководству страны с письмом по вопросу изменений в Налоговый кодекс

Закуп услуг у ИП, работающих на упрощенном режиме, не сможет учитываться как расход у юридических лиц и ИП на общеустановленном режиме.

19 июня 2025 года представители рекламной и креативной индустрии направили открытое письмо пяти ключевым государственным органам с просьбой сохранить возможность учитывать расходы на закуп услуг у индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощенном режиме налогообложения, при расчете налогооблагаемой базы для юридических лиц и ИП на общеустановленном режиме. Это обращение касается поправок, рассматриваемых в рамках подготовки новой редакции Налогового кодекса РК.

Что предлагают изменить?

Согласно текущей версии проекта Налогового кодекса, закуп услуг у ИП, работающих на упрощенном режиме, не сможет учитываться как расход у юридических лиц и ИП на общеустановленном режиме. Это означает:

— Для ИП — фактическое ограничение законной работы в B2B-сегменте. «Упрощенка» для них была единственным законным способом ведения деятельности: они не имеют больших оборотов и часто не могут позволить себе бухгалтера, переход на общий режим делает их работу экономически нецелесообразной.

— Для агентств и продакшенов — увеличение затрат минимум на 20%, сокращение круга подрядчиков и административное усложнение процессов. Из рынка будут вытеснены десятки талантливых специалистов — от видеографов и аниматоров до дизайнеров и звукорежиссеров.

— Для экономики в целом — рост неформальной занятости, снижение налоговых поступлений, падение конкурентоспособности малого бизнеса, отток кадров за рубеж. Пострадают не только креативные индустрии, но и смежные отрасли: цифровые продукты, искусственный интеллект, медиа, кино.

Что предлагают участники отрасли?

В письме выдвинуты следующие предложения:

— Сохранить для ИП на упрощенном режиме право работать в B2B-сегменте — оказывать услуги юридическим лицам и ИП на ОУР.

— Сохранить для юридических лиц и ИП на ОУР право учитывать в расходах услуги, закупленные у ИП на упрощенном режиме, при наличии договора и закрывающих документов.

— Рассмотреть возможность установить отдельную ставку налога 6-8% для ИП, работающих в B2B-сегменте, при сохранении упрощенного режима.

— При необходимости — ввести лимит по сумме закупа у ИП, которая может быть принята в расходы (например, до 100 млн тенге в год).

Реализация этих мер позволит сохранить налоговую базу и обеспечить предсказуемые условия для малого бизнеса.

Письма отправлены на имя премьер-министра РК Олжаса Бектенова, председателя сената парламента РК Маулена Ашимбаева, председателя мажилиса парламента РК Ерлана Кошанова, государственного советника РК Ерлана Карина, руководителя администрации Президента РК Айбека Дадебая через электронную платформу Eotinish 19 июня. По письмам назначены исполнители, срок рассмотрения для всех указан до 10 июля 2025 года. Параллельно с электронной отправкой ведется сбор физических подписей, и письма также будут переданы в бумажном виде.

Поводом к совместному действию рекламного сообщества стала встреча специалистов индустрии, прошедшая 29 мая по инициативе сообщества MarCom Club CA на площадке Almaty Creative Hub. Встреча изначально была посвящена вопросу, входят ли реклама, PR и маркетинг в сферу креативных индустрий и какие налоговые льготы могут быть доступны. Однако в ходе обсуждения участники также выявили риски для отрасли, связанные с возможным запретом на вычет услуг ИП. Это стало толчком к созданию профессионального чата и коллективного письма. Документ подписало более 30 компаний и специалистов — как участников встречи, так и тех, кто присоединился позже.

Полный текст письма и список подписавшихся можно найти по ссылке.