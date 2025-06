Chat GPT VS anti-fraud: что обсуждали на K-Tech 2025

Бизнесу нужно искать источники роста в повышении производительности.

Как принимать эффективные решения за миллисекунды? Как запустить ИИ в поток данных? Как выстроить дорожную карту внедрения Gen AI в корпорации? Этими и многими другими вопросами задавались в Алматы 4 июня на Kazakhstan Technology Summit (K-Tech), организованном партнерской платформой Kazakhstan Growth Forum.

Развитие технологий, кажется, с каждым днем приобретает все более космическую скорость. И выбрать те, что подходят конкретной компании, довольно сложно. Однако некоторым это удается, и на саммите отметили передовиков:

— Титул The Best CIO ушел Асель Марченко, Chief Technology Officer, Национальная платежная корпорация Национального банка РК.

— А The Best IT-Project получила компания Flowsell.

Особое внимание на саммите уделили стопперам внедрения технологий в отечественном бизнесе. Компании в Казахстане в большинстве случаев используют ИИ как инструмент для оптимизации и аналитики, но редко как драйвер трансформации. ИИ-проекты пока редко выделяются в отдельный бюджет: только 3% компаний готовы выделить 10-20% из общего бюджета. Не стоит недооценивать общий скепсис: на одной из панельных дискуссий спикеры отметили, что недоверие технологиям — один из ключевых барьеров. Важно найти баланс между человеческим и технологическим факторами — ведь в data-бизнесе от людей никуда не деться. Поэтому мнение, что роботы скоро заменят людей — миф.

Поговорили также о том, что люди до сих пор не понимают, что «использую Chat GPT» — не равно «внедряю ИИ в свой бизнес». ИИ в корпорациях — это предиктивные модели, автоматизация и внедрение ботов, anti-fraud системы и многое другое.

Хотя AI-инструменты тоже принесут много пользы, если уметь правильно с ними работать. Арман Сулейменов, Основатель и CEO nFactorial School, основное внимание уделил практическому использованию таких инструментов: ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini и Grok. Каждая подходит для своего: поиска достоверной информации (Perplexity), генерации идей (Claude), скорости отклика (4o), и задач с высоким качественным порогом (o1/o3).

«Смотря на бизнес, нам нужно искать источники роста в повышении производительности. Именно поэтому мы и проводим K-Tech, понимая, что большой потенциал роста кроется в технологиях. Здесь мы говорим про организационные способности, которые важны, чтобы успешно внедрять технологии в жизнь и уходить от старых монолитных систем», — отметил Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum.

Поэтому на саммите обсудили и успешные кейсы внедрения технологий в казахстанских компаниях. Сергей Бобко, Директор по развитию бизнеса Servercore в Казахстане, представил кейс сотрудничества с казахстанской платформой Provizor, которая автоматизирует закупку лекарств для 3000 аптек. В рамках проекта Servercore обеспечила перенос IT-инфраструктуры Provizor на более мощные облачные и физические серверы. Были решены ключевые задачи: минимизация даунтайма, масштабируемость, соответствие закону о персональных данных и защита от DDoS. В результате скорость взаимодействия с клиентами выросла в 1,5 раза, обеспечен SLA 100% для выделенных серверов и более 99,98% — для облачных.

Амир Садыков, lиректор по развитию бизнеса qCloudy, представил два наглядных кейса: в первом, реализованном для холдинга Байтерек, qCloudy разработал AI-чатбот, работающий на русском и казахском языках (ранее обращения клиентов обрабатывались вручную операторами). После внедрения решения среднее время ответа сократилось до 10 секунд и была обеспечена круглосуточная доступность. Во втором кейсе — автоматизация инвентаризации сельхозтехники — ИИ заменил ручной анализ и отчетность инспекторов. В результате количество обработанных объектов выросло с 3 000 до 18 000 за сезон, а время на инвентаризацию сократилось с нескольких недель до 2-3 дней. Дополнительно удалось сократить расходы на инфраструктуру в 3 раза благодаря серверлесс-архитектуре и Event Driven подходу, а также снизить коррупционные риски.

Несмотря на то, что Kazakhstan Technology Summit был всецело посвящен технологиям, почти каждый спикер отметил: очень важно по достоинству оценивать человеческий фактор, без которого работа даже самых гениальных систем будет невозможна. И даже если роботы однажды станут ловчее нас в каких-то аспектах, люди все равно останутся самой важной частью любого бизнеса.