Платформа Provizor ускорила процесс закупки лекарственных средств в 1,5 раза после миграции на Servercore

В рамках проекта удалось организовать бесшовную миграцию цифровой платформы закупок лекарств на серверы Servercore за 24 часа.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о сотрудничестве с ТОО «Видман». Благодаря оптимизации нагрузки на рабочие системы удалось значительно ускорить ключевые бизнес-процессы сервиса и обеспечить стабильную доступность для клиентской базы из более 3000 аптек Казахстана.

ТОО «Видман» с 2007 года развивает платформу Provizor для автоматизации закупок лекарственных средств для аптек в Казахстане. Изначально проект функционировал полностью офлайн, однако на фоне общей цифровизации фармотрасли возникла необходимость оцифровать бизнес. Масштабирование платформы привело к потребности в увеличении серверных мощностей, и сейчас IT-инфраструктура компании имеет сложную архитектуру и включает несколько крупных продуктовых сервисов.

«В прошлом мы столкнулись с длительным даунтаймом серверов, и нам было важно оперативно найти надежного провайдера, который бы обеспечил стабильную работу наших систем в Казахстане. Мы решили сотрудничать с Servercore, потому что нас привлекли условия SLA, полное соответствие инфраструктуры регуляторным требованиям Республики Казахстан, а также доступные цены на ресурсы», — отметил Михаил Видман, директор компании ТОО «Видман».

Servercore помог осуществить бесшовную миграцию платформы на свои серверы, успешно восстановив работоспособность после даунтайма у предыдущего провайдера. В проекте компании используется большое количество оперативной памяти для быстрой обработки данных, благодаря чему полный цикл взаимодействия с клиентами на платформе ускорился в 1,5 раза. Также компания использует сервис бэкапов Servercore, который позволяет удобно создавать и хранить резервные копии основных продуктовых проектов. Это позволило загружать обновления накладных в 12 раз чаще по сравнению с показателями до миграции.

Важно отметить, что работа любого бизнеса в фармацевтической отрасли подразумевает соблюдение строгих требований к хранению и обработке персональных и платежных данных. Для таких компаний критически важно сотрудничать с провайдером, чьи мощности физически размещаются на территории Казахстана. В свою очередь, Servercore является международным провайдеров с локальным присутствием, а дата-центры и продукты провайдера соответствуют стандартам 94-V и PCIDSS.