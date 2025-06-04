Юбилей города отметили с участием вице-премьера РК Романа Скляра и министра цифрового развития Жаслана Мадиева.

2 июня 2025 года город Байконур отметил 70-летний юбилей — значимое событие для всей аэрокосмической отрасли. Торжественные мероприятия прошли с участием Романа Скляра, Жаслана Мадиева, а также представителей космической отрасли, ветеранов, инженеров, студентов и жителей города. Особым моментом празднования стали видеопоздравления Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента РФ Владимира Путина. В своих обращениях главы государств подчеркнули уникальное значение Байконура как первой в мире стартовой площадки и его ключевую роль в развитии международного космического сотрудничества.

Город Байконур был основан в 1955 году как закрытый научно-инженерный центр. Сегодня это уникальный комплекс с международным значением, находящийся под юрисдикцией Республики Казахстан и Российской Федерации.

Байконур занимает особое место в мировой истории: именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — отправлен в полет первый человек в космос. С этой же площадки в разное время стартовали казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан намерен развивать Байконур как центр международного сотрудничества, научного обмена и образовательных инициатив, а также как точку притяжения для туристов. Космодром обладает потенциалом для запуска новых проектов и вовлечения молодежи в космическую сферу.

В рамках юбилейной программы гости посетили объекты ключевого для Казахстана проекта — космического ракетного комплекса «Байтерек», а также приняли участие в церемониях награждения и встречах с представителями профильных организаций.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что совместный проект «Байтерек» остается приоритетом для Казахстана: «Это не только шаг к экологически безопасной ракетной деятельности, но и основа для нового этапа международного сотрудничества в космосе. Байконур остается стратегическим активом, который обеспечивает участие Казахстана в глобальных космических инициативах».

В рамках юбилея также прозвучали обращения к ветеранам космической отрасли, вручены почетные награды и знаки отличия.

Казахстан продолжает проводить последовательную политику в космической сфере, сохраняя стратегический контроль над инфраструктурой Байконура, участвуя в ключевых решениях и развивая национальный потенциал в спутниковых и научно-образовательных проектах.