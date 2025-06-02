Жаслан Мадиев встретился с IT-рынком для обсуждения вопросов развития отрасли

Участники обозначили ключевые приоритеты, вызовы и возможные решения, в том числе по вопросам реформы Реестра доверенного программного обеспечения.

На площадке Astana Hub прошел круглый стол с участием Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслана Мадиева и представителей IT-рынка. В дискуссии приняло участие порядка 50 человек — от представителей госструктур и отраслевых объединений до ведущих IT-компаний и бизнес-сообщества. Обсуждение прошло в формате открытого диалога. Участники обозначили ключевые приоритеты, вызовы и возможные решения, в том числе по вопросам реформы Реестра доверенного программного обеспечения, поддержке электронной промышленности, распределению IT-функций между государством и рынком, а также обновлению архитектуры электронных госуслуг и цифровых сервисов для граждан.

Отдельное внимание было уделено инициативам в сфере искусственного интеллекта. Министр подробно рассказал о работе, ведущейся по трем ключевым направлениям: институциональное развитие, инфраструктура и человеческий капитал. Так, в стране создан профильный государственный орган — Комитет по развитию искусственного интеллекта и креативной индустрии, утверждена концепция развития ИИ, ведется работа над терминологией, стандартами и этическими нормами. Казахстан активно развивает инфраструктуру: запущена суперкомпьютерная платформа в Кремниевой долине, а также в страну доставлен самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на базе графических чипов NVIDIA H200, предназначенных для высокопроизводительных AI-вычислений.

В продолжение темы министр презентовал концепцию Международного центра искусственного интеллекта alem.ai, который станет ядром национальной AI-экосистемы. Центр объединит общественное пространство, образовательные программы Tomorrow School и TUMO Center, AI-кампус для стартапов, научные R& D-лаборатории и GovTech-пространство AI-Driven Government, где будут разрабатываться и внедряться решения для государственного сектора.

«Сегодня мы хотим не только рассказать, что происходит в сфере искусственного интеллекта, но и выстроить совместную работу с рынком. Мы планируем проводить подобные встречи регулярно, чтобы сверяться с рынком и двигаться в одном направлении. Принцип диалога — ключевой в нашей работе: мы заинтересованы в конструктивной обратной связи и реальных инициативах от профессионального сообщества. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить системное развитие отрасли и создавать востребованные технологии — как внутри страны, так и за ее пределами», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

В ходе встречи представители отраслевых ассоциаций, экспертного сообщества и частного сектора активно делились предложениями и поднимали актуальные вопросы. Завершилась дискуссия сессией «вопрос–ответ», во время которой были озвучены инициативы, обозначены текущие барьеры и предложены пути их преодоления.

По итогам встречи стороны договорились объединить усилия для решения приоритетных задач и выработки конкретных предложений, направленных на развитие IT-отрасли.