МВД РК и компания Meta договорились о совместных действиях против онлайн-преступности

Министр внутренних дел Ержан Саденов провел встречу с директором по государственной политике компании Meta Саримом Али Азизом.

Meta — одна из крупнейших технологических компаний мира, владеющая такими популярными платформами как Facebook, Instagram и WhatsApp. В условиях стремительного роста цифровых коммуникаций эти ресурсы, с одной стороны, открывают новые возможности, а с другой — становятся объектом интереса для преступников. В ходе диалога обсуждались острые вызовы цифровой среды: использование социальных платформ в мошеннических схемах, сбыте наркотиков и другой противоправной информации, передает Polisia.kz.

Глава МВД подчеркнул важность быстрой блокировки подобного контента и развития прямых каналов взаимодействия с администрацией платформ. Представитель Meta выразил поддержку инициатив МВД. Достигнута договоренность о создании прямого канала связи, формировании совместной рабочей группы и запуске просветительских кампаний, направленных на повышение правовой и финансовой грамотности пользователей. По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять партнерство в области цифровой безопасности и противодействия интернет-угрозам.