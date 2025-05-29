Казахстан принял участие в 8 заседании Рабочей группы ШОС по электронной торговле в Китае

Состоялась презентация проекта «Электронная торговля Шелкового пути».

В городе Циндао (КНР) прошло 8-е заседание Специальной рабочей группы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по электронной торговле. В мероприятии приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, а также должностные лица Секретариата ШОС. К работе совещания в онлайн-формате присоединились эксперты из Кыргызстана и России.

Участники обсудили перспективы укрепления сотрудничества в области электронной торговли, обменялись лучшими практиками по стимулированию занятости, содействию развитию женского предпринимательства, интеграции малого и среднего бизнеса через налаживание регионального взаимодействия в области электронной коммерции. Проведены консультации по инициированным сторонами документам, состоялась презентация проекта «Электронная торговля Шелкового пути».

«На полях» мероприятия были организованы бизнес-контакты между компаниями, специализирующимися на электронной коммерции.