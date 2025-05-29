В Павлодаре появится инновационная установка по производству водорода

Подписано cоглашение об инвестициях на 44,3 млрд тенге для строительства высокотехнологичного предприятия.

Инвестором выступает компания «Эр Ликид Мунай Тех Газы», созданная в 2016 году АО НК КазМунайГаз совместно с французской компанией Air Liquide, мировым лидером в области промышленных и медицинских газов. Проект предусматривает строительство установки по производству водорода мощностью 12 500 нм³/ч в год, ввод которой в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года.

Производственный процесс будет основан на запатентованной технологии паровой конверсии метана, одной из наиболее эффективных в мировой практике. Ключевой инновацией станет применение уникальной технологии производства водорода из бутано-бутиленовой фракции, разработанной специально для условий Павлодарского региона, где отсутствует доступ к природному газу. Новаторская методика была создана экспертами Air Liquide в инженерном центре во Франкфурте и будет реализована впервые в мире.

Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Казахстана. Ожидается, что запуск производства позволит значительно сократить или полностью заменить импорт зимнего дизельного топлива, объем которого, по данным Бюро национальной статистики, составляет до 200 000 тонн в год.

Существенное внимание в проекте соглашения уделяется вопросам подготовки кадров. На этапе проектирования, строительства и пусконаладочных работ инвестор обеспечит уровень казахстанского содержания персонала не ниже 80%. Планируется создание 192 временных и 25 постоянных рабочих мест, а также повышение квалификации и развитие технических компетенций сотрудников.

ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» на протяжении девяти лет активно развивает индустрию промышленных газов в Казахстане. Совокупный объем инвестиций, реализованных Air Liquide в стране, превышает 120 млн евро.