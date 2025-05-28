Компанию OpenAI, разработавшую чат-бот с искусственным интеллектом, зарегистрировали в Казахстане.

Разработчик ChatGPT будет платить налоги в Казахстане. Об этом сообщили в комитете госдоходов. В ведомстве отметили, что условную регистрацию ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта OpenAI LLC в Казахстане провели с мая 2025 года, передает Sputnik.

Теперь за оказание услуг физлицам на территории РК компания будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством.

С 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги — так называемый «налог на Google». Эта мера стала важным шагом в направлении справедливого налогообложения транснациональных IT-компаний, работающих на рынке страны.