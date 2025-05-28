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    Разработчик ChatGPT будет платить налоги в Казахстане

    Компанию OpenAI, разработавшую чат-бот с искусственным интеллектом, зарегистрировали в Казахстане.

    28 мая 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Разработчик ChatGPT будет платить налоги в Казахстане. Об этом сообщили в комитете госдоходов. В ведомстве отметили, что условную регистрацию ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта OpenAI LLC в Казахстане провели с мая 2025 года, передает Sputnik.

    Теперь за оказание услуг физлицам на территории РК компания будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством.

    С 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги — так называемый «налог на Google». Эта мера стала важным шагом в направлении справедливого налогообложения транснациональных IT-компаний, работающих на рынке страны.

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