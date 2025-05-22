Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI

Это можно сделать в мобильном приложении eGov Mobile, на порталах Gov.kz и Imei.rfs.gov.kz.

Новый сервис позволяет определить, зарегистрирован ли IMEI-код в базе данных зарегистрированных устройств БДИК, а также узнать количество номеров, привязанных к конкретному устройству.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный номер, который присваивается каждому мобильному устройству, поддерживающему сотовую связь. Он содержит информацию о производителе, модели и месте сборки устройства, состоит из 15 цифр.

Сервис позволяет пользователям проверить статус IMEI своего устройства. Если IMEI найден в базе данных зарегистрированных устройств БДИК, система уведомит пользователя о том, что его IMEI уже зарегистрирован в сети. Если же номер отсутствует в базе данных, система проведет проверку и сообщит один из возможных результатов: IMEI успешно верифицирован и может использоваться в Республике Казахстан или IMEI не верифицирован.

Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:

— авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;

— на главной странице в разделе «Популярные услуги» выбрать сервис «Проверка IMEI абонентского устройства»;

— дать разрешение на доступ к персональным данным;

— выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.

Чтобы воспользоваться услугой на портале Gov.kz, пользователю необходимо:

— перейти на сайт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

— перейти по баннеру/ссылке на сервис «Проверка IMEI абонентского устройства»;

— выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.

Чтобы воспользоваться услугой на портале Imei.rfs.gov.kz, пользователю необходимо:

— перейти на сайт Imei.rfs.gov.kz;

— выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.

Кроме того, пользователям доступна функция проверки по ИИН, которая позволяет узнать, какие мобильные номера зарегистрированы на их ИИН. Также доступен сервис проверки абонента по IMEI-коду, который предоставляет информацию о количестве абонентских номеров, использующих определенное устройство.