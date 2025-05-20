Инновации в кардиологии: казахстанцам доступно внутрисосудистое УЗИ нового поколения

НИИ кардиологии г. Алматы стал одним из первых медицинских учреждений в Казахстане, предлагающих эту технологию.

В НИИ кардиологии и внутренних болезней г. Алматы внедрен внутрисосудистый ультразвук нового поколения с искусственным интеллектом для визуализации коронарных артерий.

С новейшей системой Avvigo+ врачи могут точно и быстро измерять артерии — определять степень сужения, длину и диаметр стента с точностью до 0,1 мм, а также особенности сосудов до и после пораженного участка. Это помогает проводить операции максимально точно и безопасно для пациента.

«Рентгеноперблок оснащен новейшей современной аппаратурой, благодаря которой есть возможность выполнять операции под рентгеноконтролем практически в любых областях организма. Врачи пользуются самыми современными инструментами, медицинской аппаратурой и расходными материалами. Наш институт стал одним из первых медицинских учреждений в Казахстане, предлагающих эту инновационную технологию», — отметил председатель правления Марат Пашимов.

Новую технологию продемонстрировали в ходе мастер-класса с участием ведущего рентгенхирурга из Санкт-Петербурга Владимира Ардеева. Всего в рамках мастер-класса проведено 10 успешных операций.

«Доказано, что применение ВСУЗИ снижает риски осложнений, таких как тромбоз стента и рестеноз стента. У этого метода диагностики нет абсолютных противопоказаний, за исключением отказа больного от проведения операции», — пояснил заведующий рентгенэндоваскулярным операционным блоком Алексей Колесников.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.