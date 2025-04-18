Центр трансформации бизнеса КТЖ внедряет передовые технологии

Цель инициатив — ускорение процессов обработки и анализа информации, сокращение временных и операционных затрат, повышение прозрачности и управляемости системы.

Филиал АО «НК «КТЖ», «Центр трансформации бизнеса», продолжает реализацию масштабных инициатив по цифровой трансформации, направленных на повышение эффективности управления данными и автоматизацию ключевых процессов.

Специалисты Центра разработали ряд цифровых решений, которые активно используются на практике. Среди них — роботы, обеспечивающие автоматизированный сбор и обработку информации из различных источников в рамках ETL-процессов. Эти инструменты позволяют значительно сократить время на подготовку аналитики, а также минимизировать влияние человеческого фактора.

Для взаимодействия с внешней аудиторией был создан отдельный Telegram-бот, интегрированный с телеграм-каналом Центра. Это решение стало удобным каналом оперативной коммуникации и распространения информации. В дополнение к этому внедрена система автоматических уведомлений, предназначенная для моментального оповещения ответственных сотрудников в случае сбоев в работе цифровых процессов, что обеспечивает быстрое реагирование и предотвращает возможные потери данных.

Цель всех этих инициатив — не только ускорение процессов обработки и анализа информации, но и сокращение временных и операционных затрат, повышение прозрачности и управляемости системы в целом.

Одновременно Центр трансформации бизнеса совместно с филиалом КТЖ «Дирекция автоматизации и цифровизации» реализует пилотный проект, направленный на внедрение беспилотных технологий в инфраструктурное обслуживание. Речь идет об использовании дронов и промышленных роботов для осмотра объектов железнодорожной инфраструктуры. Такой подход позволяет оперативно отслеживать состояние путей, мостов и других объектов, сократить потребность в постоянном физическом присутствии персонала на месте, а также обеспечить доступ к труднодоступным или потенциально опасным зонам.

Ожидается, что результаты текущего обследования позволят оценить потенциал этих технологий в таких направлениях, как инспекция и мониторинг инфраструктуры, контроль производственных процессов, создание трехмерных карт и раннее выявление дефектов. Подобные проекты играют важную роль в стратегическом курсе компании на цифровую трансформацию, способствуют повышению безопасности, устойчивости и эффективности железнодорожной отрасли.