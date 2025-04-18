Нацбанк обратился к казахстанцам из-за уведомлений о наличии «кредитного счета»

Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати «уполномоченных лиц» Национального банка.

Национальный банк Казахстана предупреждает граждан об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием официального бланка НБК. Мошенники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии «кредитного счета» или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности, передает Zakon.kz.

Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати «уполномоченных лиц» Национального банка. Ложные данные предоставляются злоумышленниками, в том числе, для осуществления денежных переводов или хищения денежных средств граждан.

Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Нацбанка. При этом злоумышленники размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денежных средств.

В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам. Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Для получения консультации граждане могут обратиться в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.