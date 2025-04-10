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    В Кыргызстане создадут единый национальный холдинг на базе ГУ «Тундук»

    Президент КР подписал указ, предусматривающий централизацию предоставления госуслуг.

    10 апреля 2025 07:30, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    В Кыргызстане создадут единый национальный холдинг на базе госучреждения «Тундук». Об этом сообщил министр цифрового развития Азамат Жамангулов. Холдинг будет заниматься разработкой, внедрением и координацией всех государственных услуг, предоставляя их через единое окно, передает Sputnik.

    «Недавно Президент подписал указ о первых шагах по цифровой трансформации страны. Документ предусматривает централизацию предоставления госуслуг, создание холдинга и наделение Минцифры дополнительной функцией — разработка политики в сфере спутниковой связи, искусственного интеллекта и так далее», — рассказал Жамангулов.

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