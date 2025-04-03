Казахстан и Россия открыли центр передовых технологий в АПК

Он обеспечит платформу для обмена опытом, разработки инновационных решений и внедрения высокотехнологичных подходов в сельском хозяйстве.

Национальная академия наук при Президенте РК совместно с Российской академии наук (РАН, Россия) и с ведущими научно-исследовательскими институтами открыла Казахстанско-Российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе. Он будет работать в тесном сотрудничестве с ведущими российскими и казахстанскими научно-исследовательскими институтами и обеспечит платформу для обмена опытом, разработки инновационных решений и внедрения высокотехнологичных подходов в сельском хозяйстве, передает Liter.kz.

Одними из главных целей Казахстанско-российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе станут:

— Развитие совместных научных исследований и проектов в области геномной селекции сельскохозяйственных культур; создание новых сортов, обладающих повышенной продуктивностью и устойчивостью к климатическим изменениям и болезням; проведение сортоиспытаний, разработка и внедрение передовых методов генетической модификации, а также использование биотехнологий для создания устойчивых и экологически чистых продуктов.

— Развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе с целью внедрения инноваций для повышения эффективности сельского хозяйства, в том числе — использование систем мониторинга, автоматизации процессов и анализа больших данных для принятия оптимальных решений.

— Развитие и внедрение устойчивых агротехнологий, в том числе технологий карбонового, углеродосберегающего земледелия для повышения экологической безопасности и устойчивости сельскохозяйственного производства, включая методы минимального воздействия на почву и эффективное использование водных и энергетических ресурсов.

— Развитие технологий переработки сельскохозяйственных культур с целью создания новых видов переработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью, включая пищевые добавки, органические и функциональные продукты питания, а также биопродукты, такие как биопластики и биогаз.

Центр придаст импульс для создания новых стартапов передовых технологий в агротехнологической отрасли, что также будет способствовать укреплению научного и технологического потенциала обеих стран.

Отмечается, что создание Казахстанско-российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе стало важным этапом в достижении новых высот в селекционных разработках и геномной селекции, в развитии инновационного и экологически устойчивого сельского хозяйства, которое будет способно эффективно реагировать на современные вызовы и обеспечивать продовольственную безопасность на глобальном уровне.