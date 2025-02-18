Камеры «Сергек» в Алматы начнут фиксировать еще один вид нарушения

Система будет выявлять нарушения правил парковки транспортных средств.

В Алматы в пилотном режиме заработал новый функционал камер «Сергек». Как сообщили в Департаменте полиции города, он запущен экспериментально по улице Сатпаева, от проспекта Достык до улицы Валиханова, с южной и северной сторон. Система видеонаблюдения будет выявлять нарушения правил парковки транспортных средств, в том числе и вторым рядом, передает Zakon.kz.

В административной полиции г. Алматы напомнили, что в соответствии с п. 85 ПДД РК ставить транспортное средство на проезжей части дороги разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части дороги, за исключением тех мест, конфигурация (местное уширение проезжей части) которых допускает иное расположение транспортных средств. А п. 87 п. п. 8. ПДД РК запрещает остановку в местах, где транспортное средство сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения других транспортных средств (заторы). В подразделении также напомнили, что в соответствии со ст. 597 п. 3 КРКобАП Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере 10 МРП (39 тыс. 320 тенге, при оплате в течение семи дней — 5 МРП — 19 тыс. 660 тенге).

Отметим, что в 2024 году сообщалось о пилотном проекте по фиксации камерами «Сергек» непристегнутых ремней безопасности и не пропускающих пешеходов автомобилей. Между тем из Астаны «Сергек» уходит — 13 марта текущего года заканчивается срок действия договора. В рамках дальнейшего развития проекта решено реализовывать его с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42.