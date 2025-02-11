Кибермошенники нацелились на пожилых казахстанцев

Полиция Алматы выступила с важным обращением.

Стражи порядка сообщают о том, что по городу участились случаи обмана пенсионеров. Полиция настоятельно рекомендует казахстанцам обучить своих пожилых родственников основам безопасности. Как правило, мошенники звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и сообщают о проведении важной спецоперации. В таких разговорах злоумышленники упорно требуют выполнять свои указания и не обсуждать ситуацию с кем-либо, передает Zakon.kz.

«В результате пожилые люди теряют свои сбережения, а иногда даже вынуждены оформлять кредиты, якобы по просьбе мошенников. Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана», — говорит глава Управления по противодействию киберпреступлениям ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Также правоохранители обратили внимание на способы, которыми мошенники пытаются обмануть граждан.

К примеру, если вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, сотовых операторов или другими государственными структурами и просят продиктовать SMS-коды или другую личную информацию, немедленно завершите разговор и заблокируйте номер, а затем сообщите о происшествии в ближайший правоохранительный орган.

«Никогда не передавайте свои личные данные или данные о банковских счетах третьим лицам. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют ваши данные по телефону. Не передавайте другим лицам свои банковские карты и не сдавайте в аренду свои ИП, так как ими могут воспользоваться в корыстных целях, а вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в качестве пособника», — напомнил Анес Калдыбаев.

Кроме того, если вам звонят инвестиционные брокеры и предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту или фондовый рынок, знайте, что в большинстве случаев это мошенники.

«Будьте бдительны, сохраняйте свои сбережения и не попадайтесь на уловки мошенников», — заключили в полиции.