Сделки по продаже недвижимости можно будет совершить онлайн

Министерство юстиции намерено запустить онлайн-оформление недвижимости на платформе e-notary.

Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК.

«Ранее мы запускали проект e-notary. Вы с телефона с любой точки мира можете позвонить по видеозвонку нотариусу. Не нужно больше ходить к нотариусу и оформлять доверенности. Почти два года мы пробовали, смотрели. Никаких нареканий, жалоб от граждан не было. Соответственно, хотим на этой платформе запустить продажу недвижимости. Если кто-то за границей или трудно выезжать, плюс, это „бесшовная“ онлайн-ипотека. Если вы оформляете онлайн-ипотеку, больше не нужно по 10-15 раз ездить в банк, вы можете по видеозвонку с нотариусом связаться. Нотариус все перепроверит, на ваш телефон придет SMS. То есть, три-четыре этапа безопасности. Это безопасная платформа. Мы хотим запустить, посмотреть. От граждан есть предложение. Да, доверенности мы можем делать, но когда будут квартиры и машины. Через приложение некоторых банков уже можно оформить машину», — сказал Бекболат Молдабеков.

Вице-министр юстиции также добавил, что на базе искусственного интеллекта разработан внутренний портал минюста «Minjust». Он может сравнивать старые законы и приказы с новыми, находить юридические коллизии. Проект превратился в онлайн-помощника для специалистов.