Казахстан заключил очередное экспортное соглашение в сфере космических технологий

Систему высокого разрешения дистанционного зондирования Земли реализуют для Республики Конго.

4 февраля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК состоялось официальное подписание инвестиционного соглашения о разработке и реализации космической системы высокого разрешения дистанционного зондирования Земли для Республики Конго. Документ был подписан между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и представителями Республики Конго.

Проект направлен на развитие космических технологий в интересах обеспечения национальной безопасности, мониторинга природных ресурсов, сельского хозяйства, экологии и урбанистики в Республике Конго. В рамках соглашения предусмотрено создание высокотехнологичной спутниковой платформы, способной осуществлять мониторинг земной поверхности с высокой точностью и оперативностью.

Подписанное соглашение позволяет Республике Конго присоединиться к международной группировке спутников дистанционного зондирования Земли, в которую уже входит Монголия. Это закладывает основу для расширенного международного сотрудничества в сфере разработки космических технологий, обеспечивая обмен данными и передовыми разработками в области мониторинга и аналитики.

«Помимо спутниковой платформы Казахстан предлагает комплексное решение, включающее обучение и передачу опыта. Казахстан укрепляет позиции как центр технологических разработок, и международные партнеры доверяют нашим решениям. Это уже второй успешный экспорт, подтверждающий высокий уровень отечественной космической индустрии», — подчеркнул глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Ранее, 2 сентября 2024 года, стороны подписали дорожную карту по сотрудничеству в рамках меморандума о дистанционном зондировании Земли, что стало важным этапом подготовки к настоящему соглашению. Оно позволит укрепить стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Республикой Конго в космической отрасли, способствуя расширению двустороннего взаимодействия и развитию новых технологических инициатив.