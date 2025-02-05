$39 млн поступило в экономику благодаря оцифровке парковок

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в правительстве.

Внедрение цифровизации в дорожной отрасли принесет ощутимый эффект, заявили в правительстве Казахстана. Например, одна из отечественных компаний подключила к цифровой платформе собственной разработки более 200 парковок в Казахстане, включая базары, аэропорты, ТРЦ, бизнес-центры и гостиницы. И благодаря оцифровке автомобильных парковок в 2024 году в экономику РК поступило более 20 миллиардов тенге (39 миллионов долларов), передает Sputnik.

«В частности, благодаря внедрению цифровых технологий только в МЦПС Хоргос доход от парковок был увеличен с 200 тысяч тенге в месяц до более 20 млн тенге, международного аэропорта Астаны — с 30 млн до 150 млн тенге. За четыре года существования компания автоматизировала более 500 парковок в 25 странах мира, от США до Юго-Восточной Азии», — сообщили в правительстве.

Эти же технологии можно применить в автоматизации пограничных КПП, чтобы увеличить прозрачность транспортных потоков, и в национальных парках, уверена компания-разработчик.

На заседании правительства, где обсуждалась цифровизация транспортной инфраструктуры, премьер Бектенов поручил изучить вопрос расширения этих технологий и в других направлениях, а также поддержать отечественных разработчиков.