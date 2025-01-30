Startup Ecosystem Awards 2024: Казахстан вновь стал лидером стартап-экосистемы ЦА

Международный рейтинг StartupBlink, оценивающий стартап-экосистемы по всему миру, подтвердил лидерство Казахстана в Центральной Азии.

Наша страна заняла первое место в регионе и укрепила свои позиции на глобальной арене, войдя в топ-75 стартап-экосистем всего мира. Астана продолжает подтверждать репутацию ведущего инновационного центра региона благодаря значительным достижениям в развитии стартап-экосистемы. Одним из ключевых факторов этого успеха стал вклад технопарка Astana Hub, который получил престижную награду Best Startup Ecosystem in Central Asia за результаты в региональном рейтинге.

Результаты исследования StartupBlink доказывают конкурентоспособность Казахстана на международной арене и его потенциал как центра инновационного развития.

«StartupBlink ежегодно оценивает более 1 300 стартап-экосистем в 100+ странах по 40 параметрам, включая количество стартапов, акселераторов, коворкингов, рабочие места, а также достижения стартапов на международных рынках, — говорит Танат Ускембаев, управляющий директор Astana Hub.– На протяжении последних трех лет Казахстан демонстрирует стабильный рост в рейтинге, укрепляя свои позиции в глобальном стартап-сообществе. Казахстан также остается лидером среди стран Центрально-Азиатской региональной экономической программы (CAREC)».

В 2024 году Astana Hub добился значительных успехов в развитии стартап-экосистемы Казахстана. К примеру, в рамках акселерационной программы Silkway Accelerator, разработанной совместно с Google for Startups, 62 стартапа из более чем 1300 заявок из Центральной Евразии успешно завершили обучение. Эти стартапы достигли общей капитализации около $500 млн и привлекли инвестиции на сумму $28,6 млн. Программа Hero Training, реализуемая в партнерстве с Draper University, проходит в Кремниевой долине и открывает стартапам возможность для выхода на рынок США. C 2023 года ее участниками стало 37 стартапов из трех стран Центральной Азии, включая CITIX, который привлек $1 млн инвестиций от всемирно известного венчурного инвестора Тима Дрейпера. А в рамках программы AI’preneurs, нацеленной на поддержку ИИ-проектов, был создан 21 стартап, из которых 7 получили финансирование по программе Seed Money.

Важную роль для региональной экосистемы сыграла также программа AlchemistX & Silicon Valley Residency Program, запущенная совместно с Alchemist Accelerator и Silkroad Innovation Hub. Благодаря этой инициативе 22 стартапа из Центральной Евразии смогли выйти на рынок США, три из которых привлекли $1,4 млн инвестиций, а восемь — заключили коммерческие сделки на сумму $379 тысяч. А программа Global Outsourcer 2.0 помогла 15 казахстанским IT-компаниям заключить 98 экспортных контрактов на сумму более $355 тысяч с клиентами из 24 стран, таких как США, Великобритания, Германия, Канада, ОАЭ и Австралия.

Динамичное развитие IT-отрасли свидетельствует о приверженности Казахстана инновациям и поддержке технологических стартапов. Эти инициативы усиливают привлекательность страны для международных инвесторов и подтверждают ее статус ключевого игрока в глобальном стартап-сообществе.