В Казахстане разрабатывают систему прогнозирования паводков

Система позволит получать долгосрочные прогнозы на период половодья по 135 рекам.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности вместе с министерствами экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, а также министерством водных ресурсов и ирригации разрабатывается информационная система Tasqyn, которая позволит прогнозировать и моделировать паводки. Она интегрирована в глобальную систему предупреждения о наводнениях GloFAS. Система позволит получать долгосрочные прогнозы на период половодья по 135 рекам. Об этом сообщила официальный представитель МВРИ Молдир Абдуалиева на площадке СЦК. По ее словам, первый прогноз будет получен ориентировочно в начале февраля, второй — в начале марта.

«Данные также будут использованы для прогнозирования паводков. Кроме того, разработана и утверждена методика прогнозирования и моделирования паводков для работы в системе Tasqyn. Согласно алгоритму уполномоченные органы вносят в систему сведения по уровню воды в водоемах, объему водоотведения и гидрометеопрогнозы», — рассказала официальный представитель ведомства.