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85 млн тенге потратила прокуратура Кызылорды на проект с искусственным интеллектом

    Болашаковец разработал микрочипы для IT-отрасли

    У молодого ученого амбициозные планы.

    25 декабря 2024 18:03, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Команду продвинутых IT-инженеров в Назарбаев университете создает выпускник программы «Болашак» Нурсултан Кабылкас. Планы молодого ученого амбициозные — перейти от проектирования микросхем до производства микрочипов для компьютеров, ноутбуков и других гаджетов, передает Liter.kz.

    По словам Нурсултана Кабылкаса, в Казахстане индустрия производства микросхем отсутствует. Поэтому он считает, что может стать первым в стране, кто может наладить это производство благодаря своему стартапу.

    Такое начинание не только подготовит профессиональных специалистов, но и даст толчок развитию страны. Ранее сообщалось, что одаренные выпускники школ смогут обучаться на бакалавриате по программе «Болашак».

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