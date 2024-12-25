Болашаковец разработал микрочипы для IT-отрасли

У молодого ученого амбициозные планы.

Команду продвинутых IT-инженеров в Назарбаев университете создает выпускник программы «Болашак» Нурсултан Кабылкас. Планы молодого ученого амбициозные — перейти от проектирования микросхем до производства микрочипов для компьютеров, ноутбуков и других гаджетов, передает Liter.kz.

По словам Нурсултана Кабылкаса, в Казахстане индустрия производства микросхем отсутствует. Поэтому он считает, что может стать первым в стране, кто может наладить это производство благодаря своему стартапу.

Такое начинание не только подготовит профессиональных специалистов, но и даст толчок развитию страны. Ранее сообщалось, что одаренные выпускники школ смогут обучаться на бакалавриате по программе «Болашак».