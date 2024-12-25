85 млн тенге потратила прокуратура Кызылорды на проект с искусственным интеллектом

Проект IT ТERGEU направлен на предотвращение мошенничества и предназначен для использования в судебно-следственной практике.

Для реализации IT ТERGEU из областного бюджета было выделено 85 млн тенге, приобретены информационно-аналитические программы, передает Liter.kz.

«С помощью программ было проверено 1074 мобильных номеров по 749 уголовным делам. В результате раскрыто 151 преступление, задержано 62 преступника, а также выявлены две киберпреступные группы, 52 дроппера и 91 пропавшее без вести лицо. На сегодняшний день из 264 дел об интернет-мошенничестве 78 передано в суд. Это на 29% больше по сравнению с предыдущим периодом. По 52 делам, связанным с банками и микрофинансовыми организациями, запросы были направлены в антифрод-центр для блокировки сомнительных транзакций на счетах», — рассказали в ведомстве.