Подписано межправительственное соглашение в сфере телекоммуникаций

Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран.

РК и РФ подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации.

Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:

— Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7.

— Российская Федерация закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.

Отметим, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.

Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, в социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. В связи с этим для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи.