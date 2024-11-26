Цифровое будущее страны: 10 регионов провели масштабные IT-форумы

В Костанае, Кокшетау, Талдыкоргане, Уральскее, Тараз, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Кызылорде, Семее и Петропавловске состоялись областные форумы по цифровизации, которые собрали более 3 тысяч участников.

Эти мероприятия стали ключевой платформой для обмена опытом, обсуждения современных тенденций и поддержки процессов цифровой трансформации в регионах. Участники активно обсуждали ключевые темы, такие как цифровизация, искусственный интеллект, кибербезопасность, большие данные и применение технологий в государственных структурах. Особый интерес вызвала Аллея стартапов, где молодые компании демонстрировали свои инновационные проекты, устанавливали контакты с потенциальными инвесторами и получали ценные рекомендации от менторов. Вниманию участников были представлены, например, костанайский стартап Aitomaton, специализирующийся на автоматизации бизнес-процессов и внедрении AI-решений в агротехнологии, а также шымкентский Amanbay Tech, запустивший программу стажировок для молодежи.

«Региональные форумы по цифровизации показали, что регионы Казахстана уже демонстрируют впечатляющие результаты в области IT-развития и играют ключевую роль в цифровой трансформации страны. Эти мероприятия стали катализатором для роста региональных стартапов, предоставив им платформу для взаимодействия с ключевыми игроками IT-рынка. Инициативы, зародившиеся в регионах, уже оказывают значительное влияние на экосистему страны, подтверждая их вклад в развитие цифрового Казахстана. Мы гордимся успехами молодых талантов и будем продолжать поддерживать их на пути к новым достижениям», — подчеркнула Дания Ахметова, управляющий директор Astana Hub.

На форумах были организованы выставки IT-школ, воркшопы по разработке игр, искусственному интеллекту и мобилографии. Участники также стали свидетелями подписания меморандумов, финалов хакатонов и стартап-батлов, а также торжественной церемонии награждения победителей. Областные форумы привлекли внимание не только местных разработчиков, но и крупных технологических компаний и ведущих ИТ-специалистов. Представители глобальных компаний посетили областные центры, чтобы поделиться опытом, провести тренинги, воркшопы и предложить грантовые программы.