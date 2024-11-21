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    В Казахстане впервые пройдет форум участников рынка такси

    Организаторы мероприятия ставят себе цель – создать самую крупную ежегодную площадку для коммуникаций бизнеса и государства, а также для развития растущего бизнеса такси в РК.

    21 ноября 2024 18:11, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    28 ноября в Алматы КЦДС «Атакент» впервые в Казахстане состоится форум «Такси Казахстан 2024».

    Перевозки в такси — одна из самых динамично развивающихся отраслей Казахстана. По данным Бюро национальной статистики, за первые пять месяцев 2024 года доходы участников рынка составили 3 373,5 млн тенге. Было перевезено 28 437,5 тыс человек.

    Организаторы мероприятия ставят себе цель — создать самую крупную ежегодную площадку для коммуникаций бизнеса и государства, а также для развития растущего бизнеса такси в Казахстане.

    Темами для обсуждения на форуме станут:

    — Планы и перспективы регулирования рынка такси
    — Перспективы рынка такси в Казахстане
    — Налогообложение и платформенная занятость в такси
    — Обеспечение автопарков такси автомобилями
    — Вопросы обеспечения безопасности клиентов
    — Финансирование и страхование сферы такси
    — Электрификация таксомоторного парка г. Алматы

    Спикерами форума выступят: Женис Мухиев, председатель Ассоциации таксомоторной отрасли Казахстана; Тайыр Байдуйсен, руководитель Яндекс Go в Казахстане; Улыбек Киманов, урбанист, член Ассоциации Q88; Азамат Керимбаев, председатель правления АО «СК «Freedom Finance Insurance».

    Организатор форума — РОО «Ассоциация таксомоторной и прокатной отрасли Казахстана». АТПК насчитывает 160 членов и является ведущей профильной ассоциацией в Казахстане. Технологичный партнер Форума — Яндекс Про, профессиональное приложение для таксистов и курьеров. Аудитория мероприятия — это более 1000 членов АТПК и представителей крупных таксомоторных парков, агрегаторов, автомобильных и лизинговых компании, брендов автомобильных запчастей.

    Купить билет на мероприятие можно на сайте форума.

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