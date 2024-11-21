Кто построит суперветроэлектростанцию Южной зоны Казахстана?

Министерство энергетики страны обнародовало итоги аукционных торгов на строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт для Южной зоны энергоснабжения Казахстана.

Проведен аукцион по ВИЭ для Южной зоны ЕЭС страны по отбору проектов ветроэлектростанции, суммарной установленной мощностью 100 МВт. К участию в аукционных торгах было допущено 7 компаний, в ходе проведения торговой сессии участниками подано 24 ценовых предложения. Суммарный объем поданных заявок составил 600 МВт. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ВЭС в 2024 году составила 22,68 тенге ($0,04) за кВтч (без НДС), передает Sputnik.

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов составил от 22,68 ($0,04) до 12,99 тенге ($0,02) за кВтч (без НДС). По итогам аукционных торгов победителем определена компания ТОО «Гиперборея бет», установленная мощность проекта 100 МВт, аукционная цена 12,99 тенге ($0,02) за кВтч (без НДС). Проект планируется к размещению в Туркестанской области.