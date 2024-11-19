Казахстанские авиадиспетчеры будут проходить подготовку на тренажере с искусственным интеллектом

В Центре профессиональной подготовки РГП Казаэронавигация запустили новый учебный тренажерный комплекс.

15 ноября в Центре профессиональной подготовки РГП «Казаэронавигация» запустили новый учебный тренажерный комплекс. Он предназначен для первоначальной подготовки и проведения тренировок диспетчеров обслуживания воздушного движения. Тренажерный комплекс «Air Traffic Simulation and Voice Technologies» создан мировым разработчиком систем моделирования управления воздушным движением UFA Inc. по заказу РГП «Казаэронавигация». Он позволяет пройти первоначальную подготовку будущим диспетчерам и повысить уровень профессиональных навыков уже действующим.

Технические возможности комплекса позволяют имитировать воздушный трафик и наземную обстановку на аэродроме. А искусственный интеллект https://profit.kz/tags/ai/ в ходе обучения может заменить пилота, и на радиосвязь уже будет выходить ИИ. Также в функции последнего входит моделирование виртуальной реальности, что позволит максимально воссоздать реальное рабочее место авиадиспетчера.

Аэронавигационные карты, загруженные в систему нового учебного тренажерного комплекса, имитируют действующие аэродромы и воздушное пространство РК. На сегодня аналогов этому оборудованию не имеется ни в Казахстане, ни в Средней Азии.

По итогам 2023 года в Центре профессиональной подготовки РГП «Казаэронавигация» тренажерную подготовку прошло 291 человек. За 9 месяцев текущего года аналогичную подготовку прошло 192 человека. Новый тренажер позволит инструкторам Центра обучать вдвое больше будущих и действующих диспетчеров обслуживания воздушного движения.

К слову, Центр профессиональной подготовки является единственным авиационным учебным центром в Республике Казахстан, который обладает статусом полноправного участника программы ИКАО TRAINAIR PLUS Gold. Сегодня руководство ЦПП ставит перед собой амбициозные задачи достичь статуса ИКАО TRAINAIR PLUS Platinum и стать лидирующим учебным центром в авиационном секторе не только Казахстана, но и Центральной Азии и СНГ.