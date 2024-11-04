Еще два IT-хаба откроют в Казахстане

Жаслан Мадиев поделился планами расширения IT-индустрии в Казахстане.

Он отметил, что Astana Hub подтверждает свою роль как центра развития IT-стартапов в стране, передает Zakon.kz.

«На сегодняшний день технопарк объединил более 1,5 тыс. участников, среди которых 1104 — местные и 437 — зарубежные компании. Количество участников и сотрудников неуклонно растет: со 185 компаний и 543 человек в 2019 году до более 25 тыс. сотрудников в 2024 году. Общая выручка участников составила 1,1 трлн тенге, показав рост в 31 раз за последние пять лет, — рассказал Жаслан Мадиев. — До конца 2024 года планируется подключить еще два хаба в Жезказгане и Петропавловске, расширяя географию успеха. Таким образом, региональные хабы становятся важным драйвером развития IT-индустрии в Казахстане, способствуя раскрытию талантов и созданию сильной инновационной экосистемы».