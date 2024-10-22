Осторожно, мошенники: не сообщайте код с номера 1414

Мошенники активизировались, распространяя фейковую информацию о налоговых письмах и заблокированных счетах.

В КГД МФ РК сообщают, что злоумышленники действуют по отработанной схеме: они утверждают, что у налогоплательщика есть налоговое письмо или заблокирован счет. Чтобы «решить» проблему и избежать штрафов, они предлагают забронировать встречу онлайн. После этого на телефон жертвы приходит код с номера 1414, который мошенники просят сообщить для завершения «процесса бронирования», передает Учет.kz.

Комитет госдоходов предупреждает налогоплательщиков о том, что нельзя передавать личные данные и коды. Также рекомендуется проявлять бдительность: не доверять сомнительным сообщениям, не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять информацию перед принятием решений.