Ежегодно аналитическая компания Cable.co.uk публикует исследование по стоимости мобильного интернета в мире и на основе этого исследования формирует рейтинг.

По итогам 2023 года было рассмотрено 237 стран и более чем 5,6 тыс. тарифных планов операторов. В разрезе макрорегионов самые низкие цены зафиксированы в Северной Африке: в среднем 0,86 долларов за 1 Гб мобильного интернета. На втором месте расположилась Азия: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в регионе составила 1,1 доллара. Третье и четвертое места заняли Восточная Европа ($1,27) и Центральная Америка ($1,5). СНГ досталась пятая строчка: $1,8 за 1 Гб мобильного интернета. Регионами с самым дорогим мобильным интернетом стали Северная Америка ($4,6), Южная Америка ($3,74) и Океания ($3,72), передает Ranking.kz.

В разрезе конкретных стран ситуация еще интереснее. Так, при том, что на макрорегиональном уровне СНГ досталось пятое место по дешевизне мобильного интернета, непосредственно Казахстан традиционно вошел в топ стран с самыми низкими ценами на мобильный интернет. Как отмечено в отчете, в РК средняя стоимость 1 Г, мобильного интернета по итогам 2023 года составила всего $0,41 — более чем в 4 раза меньше по сравнению со средним значением по СНГ и более чем в 6 раз меньше среднемирового показателя. Таким образом, мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран.

На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция ежегодного снижения цен на мобильный интернет. Так, с 2019 по 2023 год средняя стоимость 1 Г, мобильного интернета в мире уменьшилась на 68,1%, до $2,6. Схожую динамику демонстрирует и РК: за тот же период цена мобильного интернета в стране снизилась на 16,3%.

При этом расходы на услуги связи в Казахстане составляют несущественную долю в структуре общих расходов населения: лишь 3,2% в первом квартале 2024 года. Для сравнения: на прочие коммунальные услуги, стоимость которых жестко контролируется государством, в том же периоде приходилось 6,3% расходов, а расходы на самое базовое — еду — составляли почти половину всех расходов населения, а точнее 46,4%.

Кроме того, если рассматривать многолетнюю динамику, доля расходов на связь от всех расходов населения всегда была небольшой, и даже наблюдается некоторое ее уменьшение. В целом показатель варьируется в узком диапазоне: всего 3%–3,9%.

Стоит отметить, что ценообразование на рынке связи формируется с учетом инвестиций в инфраструктуру. При этом инвестиции в сектор связи в Казахстане обходятся достаточно дорого. Объясняется это множеством факторов, и в первую очередь самой географией республики: чем больше территория страны, тем сложнее прокладывать необходимую инфраструктуру, а с учетом того, что РК входит в десятку самых больших государств в мире, это весьма непростая ситуация для операторов связи. Кроме того, все необходимое оборудование в секторе приобретается за рубежом и оплачивается в долларах. Это также негативно сказывается на расходах операторов связи на фоне постепенного ослабления национальной валюты по отношению к доллару.

По итогам 2023 года в сфере связи было введено в эксплуатацию почти 440 тыс. новых основных средств. В целом за пять лет инвестиции в секторе увеличились почти в 5 раз, а за первое полугодие 2024-го объем вложений достиг 119 млрд тг — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Участники телеком-сектора страны в основном инвестируют в такие направления, как:

— замена старого оборудования;

— расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов;

— внедрение новых технологий;

— рационализация существующих услуг; |

— рационализация материально-технического обеспечения;

— ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов.

В то же время можно констатировать, что, несмотря на столь существенные инвестиции и издержки со стороны операторов мобильной связи, цены в Казахстане остаются весьма невысокими и доступными для населения.