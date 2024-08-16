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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
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В ЕЭК обсудили дальнейшую цифровизацию транспорта

Переговоры прошли в Центре компетенций интеллектуальных транспортных систем, который имеет уникальную лабораторию для разработки цифровых технологий в этой сфере.

16 августа 2024 13:06, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

Ключевые направления в развитии интеллектуальных транспортных систем в странах ЕАЭС обсудили накануне министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев и президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Александр Семкин. Так, министр рассказал о работе Комиссии по цифровизации на транспорте и о важности этого направления для создания единого транспортного пространства и рынка услуг в ЕАЭС. Он отметил, что необходимость сократить время простоя транспортных средств, повысить безопасность перевозок и автоматизировать управление подталкивает компании к внедрению цифровых технологий, передает Sputnik.

Александр Семкин выразил интерес к долгосрочному сотрудничеству, включая повышение квалификации сотрудников ЕЭК и обмен опытом в области интеллектуальных транспортных систем. По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в области цифровизации транспорта.

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