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В Казахстане не будут выдавать ЭЦП на флешке

А если гостиницы или банки требуют копию удостоверения или паспорта, за это им полагается наказание.

5 августа 2024 15:09, Profit.kz
Рубрики: Безопасность, Общество

В Казахстане перестанут выдавать электронную цифровую подпись на флешках. В стране также запретили собирать копии документов, удостоверяющих личность казахстанцев. Запрет распространяется в том числе при взаимодействии с банками второго уровня, передает Sputnik.

Так, если у вас требуют копию удостоверения или паспорта в гостиницах или банках, то за это им выпишут штраф. Об этом рассказал председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов. А выдачу ЭЦП на файловых носителях он назвал самым небезопасным способом. Поэтому электронно-цифровую подпись планируют выдавать в Казахстане в облаке и на токенах — неотчуждаемых носителях, откуда ее нельзя извлечь.

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