Пять стартапов получат 50 млн тг. в рамках Seed Money 4.2

Международный технопарк Astana Hub подвел итоги программы финансирования.

Из 150 поданных на рассмотрение заявок комиссией было отобрано 63 проекта. Только пять стартапов успешно прошли все этапы оценки, каждому из которых будет выделено по 10 млн тг. Помимо финансирования участники Seed Money получат B2B/B2G-встречи, нетворкинг с инвесторами и бизнес-ангелами, консультации от экспертов индустрии и другие возможности.

Проекты, получившие финансирование в рамках Seed Money 4.2:

— Nextgen Truck Simulator — мобильная игра-симулятор вождения различных видов транспорта

— Baqa — образовательное приложение для детей

— MathsHub AI — платформа с алгоритмами ИИ для локализации контента

— Webapi.ai — конструктор ИИ-чатботов для автоматизации поддержки клиентов и продаж

— Alem — умный проводник для туристов

С момента запуска Seed Money в 2021 году 45 проектов получили финансирование на суммы от 5 до 24 млн тенге. Из них 67% стартапов достигли доходности и масштабировались.

Финансирование осуществляется по модели Revenue Share с выплатой 1% после освоения всех средств в течение пяти лет, что способствует дальнейшему развитию экосистемы и финансированию новых стартапов в рамках программы Seed Money.