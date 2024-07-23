Казахстан занял 54 место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом

В Топ-10 стран с самым быстрым мобильным интернетом вошли Катар, ОАЭ и Кувейт.

Согласно отчету Speedtest Global Index Казахстан занимает 54 место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом, достигнув средней скорости 46,63 Мбит/с. Это позволило обогнать не только страны бывшего СНГ, но и Японию, которая расположилась на 55 месте с показателем 46,56 Мбит/с.

Топ-10 стран с самым быстрым мобильным интернетом в июне выглядел так:

Катар — 334,63 Мбит/с

ОАЭ — 323,61 Мбит/с

Кувейт — 226,56 Мбит/с

Норвегия — 145,19 Мбит/с

Дания — 144,93 Мбит/с

Южная Корея — 139,04 Мбит/с

Китай — 135,71 Мбит/с

Саудовская Аравия — 128,03 Мбит/с

Нидерланды — 120,96 Мбит/с

Бахрейн — 113,87 Мбит/с

На 11 месте находится США со средней скоростью мобильного интернета 113,10 Мбит/с. Эксперты отмечают, что средняя скорость по всему миру увеличилась с 43,14 Мбит/с до 56,43 Мбит/с благодаря полномасштабному развертыванию 5G.