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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Запущена автоматизированная система медицинского освидетельствования водителей автобусов

Это медицинский комплекс, включающий в себя тонометр, пульсометр и алкотестер.

18 июня 2024 15:02, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт, Общество

Комплекс позволяет автоматизировать процесс измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений (пульса), температуры, а также проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения, пояснили в Министерстве транспорта РК.

автоматизированная система медицинского освидетельствования водителей автобусов

Комплекс предоставляется организацией, осуществляющей деятельность по проведению предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей.

Автоматизированная система уже работает в автобусном парке № 1 в городе Павлодар. Оборудование приобретено за счет частных инвестиций.

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