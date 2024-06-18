Запущена автоматизированная система медицинского освидетельствования водителей автобусов

Это медицинский комплекс, включающий в себя тонометр, пульсометр и алкотестер.

Комплекс позволяет автоматизировать процесс измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений (пульса), температуры, а также проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения, пояснили в Министерстве транспорта РК.

Комплекс предоставляется организацией, осуществляющей деятельность по проведению предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей.

Автоматизированная система уже работает в автобусном парке № 1 в городе Павлодар. Оборудование приобретено за счет частных инвестиций.