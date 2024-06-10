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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

В АРРФР высказались об утечке данных казахстанцев в Zaimer.kz

МФО направлено письменное предписание.

10 июня 2024 10:02, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов прокомментировал утечку персональных данных казахстанцев в микрофинансовой организации Zaimer.kz. Замглавы АРРФР напомнил, что в отношении микрофинансовой организации были предприняты меры со стороны Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Также Zaimer.kz оштрафовали на 1,8 млн тенге, передает Zakon.kz.

«Мы как регулятор тоже в отношении этой микрофинансовой организации приняли меры — письменное предписание. Нами совместно с МЦРИАП будут приняты меры, чтобы в последующем утечки персональных данных не повторялись», — рассказал Олжас Кизатов.

Напомним — 11 марта МЦРИАП выступило с обращением к казахстанцам об утечке персональных данных граждан в микрофинансовой организации Zaimer.

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