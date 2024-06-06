Более 53 тысяч казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 490 курсов по различным направлениям, из них 254 — бесплатные.

С начала 2024 года 53,5 тыс. граждан, из которых порядка 27,2 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировалось 427,2 тыс. казахстанцев, из которых 69,8 тыс. — в 2024 году.

Из 27,2 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 8 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкент.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 490 курсов по различным направлениям, из них 254 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами за май стали «Построение отдела продаж в отеле», «Продавец», «Страховой агент», «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении» и «Основы социального предпринимательства».

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по различным профессиям в сферах проживания и питания, строительства и ЖКХ, социального обслуживания, финансов и бухучета, информационных технологий и других.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на enbek.kz. На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.