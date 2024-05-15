Более 12 тысяч «зеленых» сертификатов реализовал Samruk-Green Energy

Приобретение таких сертификатов становится все более популярным среди компаний, стремящихся к снижению своего углеродного следа и достижению углеродной нейтральности.

ТОО «Samruk-Green Energy», дочерняя компания АО «Самрук-Энерго», впервые запустила продажу сертификатов I-REC международного стандарта. Уже продано более 12 тыс. зеленых сертификатов. Это свидетельствует о растущем спросе на внутреннем и международном рынках. Сертификаты I-REC являются международно-признанным инструментом, который документально подтверждает, что электроэнергия произведена с использованием возобновляемых источников энергии. Приобретение таких сертификатов становится все более популярным среди компаний, стремящихся к снижению своего углеродного следа и достижению углеродной нейтральности, передает Zakon.kz.

«Выпуск сертификатов I-REC международного стандарта является важным шагом в приверженности нашей компании принципам устойчивого развития и ответственности за сохранение окружающей среды. Сертификаты I-REC признаются в более чем 50 странах мира и являются дополнительным бонусом в привлечении инвестиций и реализации ESG-стратегий (Environmental, Social, Governance), а также дают возможность вкладывать ресурсы в дальнейшее развитие ВИЭ. Теперь отечественные объекты ВИЭ могут получать дополнительный доход за счет сертификации производимой энергии, а предприятия — активно внедрять на практике принципы устойчивого развития», — отметил председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.