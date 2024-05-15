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  • Доходность
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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Президент принял нового министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Жаслан Мадиев рассказал о подходах по внедрению искусственного интеллекта.

15 мая 2024 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

В ходе встречи Президенту было доложено о текущей деятельности и планах работы ведомства. Жаслан Мадиев сообщил, что выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей. Законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта, о формировании экосистемы AI-driven government и о перспективах вывода казахстанских IT-компаний на экспортные рынки.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.

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