Абонентам начислены дополнительные ресурсы из-за паводков в нескольких регионах страны

А для организации оперативной непрерывной связи в акимат Актюбинской области переданы спутниковые телефоны Thuraya.

В пресс-службе МЦРИАП сообщили, что на сегодняшний день в связи с паводками и временными перебоями с электроснабжением в трех регионах Казахстана наблюдается нестабильная работа ряда базовых станций, что сказалось на работе сетей операторов сотовой связи.

Операторы начислили абонентам, находящимся в зоне паводков, дополнительные ресурсы к тарифным планам (40-50 мин, 40-50 SMS и 8-10 Гб на 7 дней). Кроме того, для обеспечения бесперебойного учебного процесса отправлены комплекты терминалов Starlink в Костанайскую, Актюбинскую, Улытаускую и Западно-Казахстанскую области.