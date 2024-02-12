2675 женщин подали заявки на участие в программе IT-Aiel

Они получили возможность обучаться в No Code School, Freelance School, а также на курсах базовой компьютерной грамотности.

Об этом сообщила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Алина Абдрахманова.

«В прошлом году мы успешно реализовали проект IT-Aiel. Он создан совместно с Astana Hub, Национальной комиссией, EPAM, Techno Women. 2675 женщин в возрасте от 18 лет и старше, не получившие работу, подали заявку на программу IT-Aiel. Наибольшее количество заявок поступило из Астаны и Акмолинской области — 847, из Алматы и Алматинской области — 468, Уральска и Западно-Казахстанской области — 275, Атырау и Атырауской области — 179. Средний возраст участниц по городу Актобе составил 32 года», — рассказала спикер.

По итогам программы более тысячи участниц, завершив обучение, создали свои проекты, IT-продукты, сайт или приложение. Они получили электронный сертификат подтверждения.