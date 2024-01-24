Курсы профобучения теперь будут проходить в мобильном приложении Enbek

Пользователям доступен расширенный поиск курсов для обучения.

В мобильном приложении Enbek появилась возможность получать новые навыки и компетенции. Теперь пройти обучение на курсах, размещенных на платформе профессионального обучения Skills Enbek, можно через смартфон, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В приложении пользователям доступен расширенный поиск курсов для обучения, имеется возможность подбора по предоставленным профессиям или навыкам, а также поиск по ключевым словам (специальность или название курса).

При выборе курса пользователь может ознакомиться с его описанием, длительностью, количеством уроков и заданий, автором и отзывами. Для удобства пользователей в разделе «Диалоги» доступна обратная связь с авторами.

Прогресс освоения и история обучения доступны в личном кабинете, в разделе «Мое обучение». После успешного завершения курса и прохождения итогового тестирования выдается электронный сертификат, который доступен для скачивания. Приобретенные навыки и сертификаты по завершенным курсам также будут автоматически отображаться в резюме пользователя на Enbek.kz.

Таким образом, в мобильном приложении Enbek на сегодняшний день доступны следующие возможности: поиск работы, регистрация безработных, получение социальных выплат по потере работы, доступ к услугам поддержки предпринимательства Business.Enbek.kz и обучение на курсах Skills Enbek.