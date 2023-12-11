Казатомпром внедряет цифровые технологии в производственную безопасность

В Шымкенте состоялся форум, посвященный цифровизации производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром».

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники дочерних и зависимых организаций атомного холдинга. Участники форума обсудили вопросы внедрения автоматизации и цифровизации в сфере производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также радиационной и ядерной безопасности.

Дочернее предприятие Казатомпрома ТОО «KAP Technology» (IT-интегратор атомного холдинга) представило планы развития информационных систем еKAP и eKAP HSE в области производственной безопасности, а именно — автоматизацию процессов управления допуском персонала к работам повышенной опасности.

«Безопасность и здоровье каждого сотрудника являются главными приоритетами Казатомпрома. Компания применяет целый комплекс мер и передовой мировой опыт с целью предотвращения аварий и инцидентов, а также систематически работает со своим персоналом с целью повышения культуры безопасности на всех предприятиях атомного холдинга. Ключевым элементом политики в области безопасности является концепция Vision Zero, цель которой — свести к нулю уровень травматизма на производстве. Для достижения этой цели на предприятиях Казатомпрома регулярно улучшаются системы промышленной безопасности, охраны труда, вводятся современные автоматизированные и цифровые системы, обеспечивая безопасность людей и окружающей среды», — отметил Мухит Магажанов, главный директор по общим вопросам АО «НАК «Казатомпром».

Также в рамках форума были презентованы возможности системы видеоаналитики на производстве. Цифровое решение позволяет идентифицировать и распознавать сотрудников, следить за обстановкой на территории объекта, контролировать соблюдение персоналом техники безопасности и норм охраны труда. С помощью аналитики специалисты промышленных предприятий могут выявлять потенциально опасные ситуации и использовать систему для расследования инцидентов.

«Эти проекты позволят автоматизировать такие процессы, как предсменное медицинское освидетельствование работников, предсменный и послесменный медицинский осмотр персонала, выдача электронного наряда допуска на выполнение работ повышенной опасности, фиксация опасных условий и действий, прохождение инструктажей», — прокомментировал Николай Мельников, генеральный директор ТОО «KAP Technology» АО «НАК «Казатомпром».