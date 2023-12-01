Казахстанцам не придется проходить обязательную дактилоскопию

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты приняли поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Госкорпорации».

Из документа исключили норму об обязательной дактилоскопии казахстанцев. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева напомнила, что законопроект был одобрен первым чтением 4 октября текущего года. Она пояснила, что в ходе работы над законопроектом депутаты внесли ряд предложений. Так, вводится институт партнерских организаций и соглашений, а также требования к ним для приема и подачи заявлений. Для населения это означает безопасность и доступность, особенно для отдаленных районов. Сегодня в пилотном режиме в селах успешно работают фронт-офисы в отделениях Казпочты. Госуслуги доступны в банковских приложениях. Депутат уверена, что этот опыт можно масштабировать, передает Zakon.kz.

Депутат указала, что из документа исключается обязанность проходить дактилоскопическую регистрацию гражданами РК при получении документов. Казахстанцы могут пройти регистрацию добровольно. При этом дактилоскопия остается обязательной для иностранных граждан.

Документ был направлен в сенат парламента РК.