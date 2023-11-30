Servercore выходит на рынок Казахстана

Клиентам компании доступны выделенные серверы и облачная платформа.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о запуске в Казахстане. Клиентам компании доступны выделенные серверы и облачная платформа, включая платформенные сервисы: облачные базы данных и Managed Kubernetes.

Servercore обеспечивает высокую доступность и стабильную работу сервисов, а также позволяет заказчикам защитить персональные данные пользователей и хранить их в соответствии с законом № 94-V от 21.05.2013 и требованием МЦРИАП о размещении персональных данных в Казахстане.

Клиенты Servercore смогут управлять своей IT-инфраструктурой, а также масштабировать вычислительные мощности с помощью единой панели управления. Кроме того, провайдер предлагает бесплатную базовую защиту от DDoS-атак как на выделенных, так и на облачных серверах. Клиентам также доступны дополнительные услуги для повышения стабильности и безопасности сервисов, такие как балансировщик нагрузки и резервное копирование.

Представительство Servercore расположено в Алматы — это позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов и предлагать решения, адаптированные под потребности локальных компаний. Услуги провайдера доступны на базе дата-центра «Сайрам» (Алматы, ул. Войкова, дом 2а), соответствующего уровню надежности Tier 3. Цены на решения Servercore установлены в тенге, при этом стоимость не будет колебаться в зависимости от курса валют, что позволит заказчикам эффективно планировать затраты на развитие IТ-инфраструктуры.

«По данным IDC, рынок облачных услуг Казахстана увеличился с $89,2 млн в 2019 году до $202,5 млн в 2022 году и в среднем рос на 31,4% в год. Этому способствует постоянное развитие новых технологий — искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, а также рост сферы e-commerce. — отметил Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане. — Около 30% компаний в стране, по данным KPMG, рассматривают варианты реализации облачных решений, в том числе на базе инфраструктурных сервисов глобальных игроков. Облачные провайдеры позволяют использовать инновационные решения сразу же после подключения.

По данным наших опросов, для заказчиков очень важна возможность оперативного получения технической консультации — это не всегда возможно при взаимодействии с глобальными провайдерами. С появлением регионального представительства Servercore мы сможем находиться на связи с клиентами 24/7, предоставляя высококачественный сервис. Это позволит компаниям эффективнее управлять IT-инфраструктурой, а нам как провайдеру — глубже понимать их потребности»‎.

Открытие локального представительства Servercore соответствует потребностям Казахстана в IT-инфраструктуре: в планах правительства нарастить IT-экспорт до $1 млрд к 2026 году, а также стимулировать провайдеров на развитие локальной инфраструктуры.

Servercore является участником сообщества Astana Hub, которое объединяет участников технологической экосистемы Казахстана. Это помогает компании отслеживать тренды рынка и выстраивать свою продуктовую стратегию в соответствии с задачами заказчиков в регионе.