В Алматы показали премиальные смартфоны vivo V29 5G

Новинка получила революционную камеру и улучшенную подсветку Aura Light.

12 октября компания vivo представила в Алматы премиальную новинку смартфонов на закрытом мероприятии по случаю выхода новой серии.

Фокусируясь на портретной съемке с помощью революционной камеры, разработчики vivo усовершенствовали подсветку Aura Light, добавив возможность менять оттенки от холодного к теплому в зависимости от окружающей обстановки. Таким образом, где бы вы не находились у вас всегда получатся яркие и насыщенные кадры. Уникальной особенностью смартфона также является его дизайн. Компания vivo впервые в мире внедрила в создание своих смартфонов использование 3D-магнитных частиц, благодаря которым при определенном попадании света пользователи могут увидеть имитацию гор. Такое решение подчеркивает богатства и особенности природы Казахстана.

В программу вечера, помимо самой презентации, вошли мастер-классы по съемке портретов и приготовлению различных угощений, а также бармен-шоу с напитками и танцами.

Конечно же, вечер не обошелся без подарков — среди гостей был разыгран сам смартфон vivo V29 5G.

А в завершении мероприятия гостям была предоставлена возможность самостоятельно изготовить ароматические свечи. Столь необычный формат презентации, определенно, оставил массу положительных эмоций и впечатлений.