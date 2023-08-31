Больничные листы в Кыргызстане будут выдавать в электронном формате

Цифровой листок временной нетрудоспособности — это тот же больничный лист, который организации здравоохранения выдавали на бумаге.

На госпортале «Тундук» в тестовом режиме запущено оформление электронных (цифровых) листков временной нетрудоспособности. Для получения документа необходимо зайти на Portal.tunduk.kg или в мобильное приложение Tunduk, перейти в раздел «Здоровье» и выбрать «Листок нетрудоспособности». Информация о полученных больничных листах также доступна в «Цифровом профиле здоровья», передает Sputnik.

Персональные данные гражданина хранятся в информационной системе «Цифровая амбулаторная карта пациента», которая обеспечивает все необходимые условия защиты сведений и сохранение их конфиденциальности. Работодателю не предоставляется информация о диагнозе сотрудника — только причины выдачи документа (заболевание, беременность и роды, карантин, травма/несчастный случай, профзаболевание, уход за больным). Сторонние лица доступа к цифровому листку временной нетрудоспособности не имеют.

Ранее Минздрав утвердил положение об организации документооборота в системе здравоохранения в части ведения медицинской документации в форме электронных документов. Таким образом осуществляется поэтапный переход на безбумажное ведение медицинской документации.

Напомним — 20 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.