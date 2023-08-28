В Алматы состоялась международная конференция, на которой участники обсудили современные вызовы индустрии связи и пути ее развития.

Конференция Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 прошла 23–24 августа и стала платформой для обсуждения технологии 5G и ключевых вызовов и перспектив развития отрасли связи в эпоху искусственного интеллекта. Основной упор был сделан на вопросах, связанных с ведением бизнеса в контексте революционных технологий. Панельные сессии конференции охватили разнообразные аспекты отрасли связи, включая Индустрию 4.0, облачные технологии, AgriTech и многое другое.

«Казахстанская отрасль связи развивается стремительными темпами. Все крупные и мелкие города страны уже охвачены сетью четвертого поколения. Кроме того, проводятся работы по внедрению технологии пятого поколения — 5G. Это позволит не только сделать прорыв в области мобильной связи, но и станет ключевым фактором содействия развитию цифровой экономики и обеспечения социального прогресса в нашей стране», — отметил в своей приветственной речи Асхат Муратов, советник председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК.

Напомним, в конце прошлого года состоялся аукцион на радиочастоты 5G, победителем которого стал консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Кселл». Уже в этом году в Казахстане в нескольких крупных городах планируется развернуть сети 5G, а к 2027 году охват городов республиканского значения и столицы составит 75%, областных центров — 60%.

Участники Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 отметили, что развертывание 5G имеет большой потенциал для общества и бизнеса. Но для его реализации необходимо сотрудничество и координация между всеми заинтересованными сторонами.

«5G естественным образом повлияет на создание новой волны приложений и услуг. По сути, это создаст новый оцифрованный и технологичный пласт бизнеса, крайне необходимый для нашей экономики. Искусственный интеллект — еще один неизбежный тренд в нашей отрасли. Важно отметить, что в связи с постоянным изменением и расширением технологий, с учетом их растущего влияния на экономику особая роль отведена отраслевому регулятору. И здесь операторы готовы выступить с проактивной позиции, способствуя корректному регулированию с учетом международных практик и наработок. Время постоянных и быстрых изменений уже настало. Для отрасли это — прекрасная возможность для развития и обновления», — высказался Асхат Узбеков, председатель правления, главный исполнительный директор АО «Кселл».

К слову, на конференции речь шла не только о строительстве 5G, но и в целом о развитии мобильных сетей, и основной акцент был сделан на проблеме радиофобии. Как отметил Баян Конирбаев, руководитель Управления цифровизации г. Алматы, ни о какой цифровизации не может идти речи без наличия базовой инфраструктуры. Однако радиофобия становится препятствием. Так, только за последние полгода в Алматы снесли более 30 станций из-за опасений граждан. Таир Исмаилов, представитель GSMA, добавил, что с приходом 5G радиофобия только обострилась. Стоит, например, вспомнить историю с появлением «крема от 5G-излучения» и влиянием технологии на распространение Covid-19. Спикеры подчеркнули, что развитие мобильных сетей — это сложный и многогранный вопрос, и требуется учитывать как экономические, так и социальные аспекты.

В рамках первого дня конференции прошла панельная дискуссия Telecom Industry Hard talk, где представители телеком-сферы обсудили возросший в последние годы спрос на мобильные данные и рассказали о строительстве своих сетей в регионах, включая и 5G.

Так, Кселл на сегодняшний день уже активировал порядка 200 базовых станций 5G в Алматы, Астане, Шымкенте и Туркестане. И если раньше 5G был доступен только в определенных городских локациях, то сейчас технология готовится заходить в дома.

«В сентябре мы планируем запустить продукт FWA на технологии 5G. Это хорошая возможность для тех абонентов, до которых еще не дотянули оптоволокно, получить домашний интернет через радиосеть со скоростями, схожими с оптикой и даже выше. За роутер мы не планируем брать аренду, главное — оплачивать абонентскую плату за тариф. Преимущество FWA еще и в том, что не надо тянуть провода, сверлить стены и т. д. Просто ставите роутер в квартире или доме, и можно пользоваться сетью пятого поколения всем членам семьи», — поделился планами Магомедгирей Катиев, директор проекта 5G Kcell.

Асхат Узбеков рассказал, что оператор строит сеть совместно с Tele2/Altel, объединяя частотный ресурс, что позволяет на одной базовой станции увеличить пропускную способность в два раза. Это полезно и с точки зрения оптимизации расходов, и с позиции предоставления более качественных услуг клиентам.

СЕО Tele2/Altel Сергей Коньков отметил, что фактически технология позволит операторам «переваривать» гораздо больший объем трафика. В текущей ситуации это — самый актуальный способ снизить нагрузку на сети. Кроме того, на сетях 5G операторы планируют построить и новые сервисы, как это было с 4G.

«У нас, по сути, два с небольшим способа конкурировать друг с другом — строить сеть и создавать более выгодные продукты и предложения, чем у других. На этом рычаги закончились», — говорит Сергей Коньков.

Спикеры обсудили также вопрос важности развития уже существующих сетей 4G. Иностранный эксперт Jonny Kim, глава сообщества APAC 5G Forum и глава Северо-Восточной Азии в GSMA отметил, что нужно смотреть на всю экосистему целиком. Сотовым операторам важно работать вместе с государством и ориентироваться в первую очередь на своих потребителей. Однако имеются некоторые сложности в процессе работы над строительством базовых станций, о чем упомянул Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline. По его словам, оформить документы на строительство базовой станции так же сложно, как для 5-9 этажного дома. Этот процесс занимает от шести до девяти месяцев.

«Для нынешнего темпа потребления мобильного интернета это слишком долго. Если регулятору удастся упростить этот процесс, мы сможем строить быстрее, а значит — эффективнее работать над качеством связи», — пояснил Евгений Настрадин.

На конференции о себе заявил и новый игрок на телеком-рынке, Freedom Telecom. Его представители нацелены на изменения подхода к рынку. О новом подходе рассказал Кемел Айтжанов, директор по стратегии и инновациям Freedom Telecom Advisory Board: «Например, мы задаем вопросы, как можно класть оптику в 10 раз дешевле, ставить базовые станции по-другому, переизобретаем крепление для оптики. И работаем над удешевлением процесса строительства не для экономии денег, а чтобы строить в разы больше инфраструктуры».

Вообще, операторы уже давно отмечают, что хотят не просто предоставлять связь. Им важно давать больше полезных цифровых продуктов и сервисов, которыми действительно будут пользоваться клиенты. А создаваться они будут на основе большого количества данных, которыми уже обладает телеком. Компании делают упор на создание digital-инфраструктуры, Paytech, уходят в инхаус-разработку.

А то, как компании уже сегодня зарабатывают на данных, какие проблемы регулирования существуют на мировом рынке и в нашей стране, можно ли монетизировать данные, обезличить их и безопасно обмениваться этими данными, обсудили на панельной сессии «Развитие и регулирование рынка данных в Казахстане: куда нам двигаться в целях развития рынка?». По мнению спикеров, в Казахстане важно развивать экосистему больших данных, чтобы расширить доступ к аналитике, создавать совместные продукты и развивать дата-коллаборации между сферами, например — между телекомом, ритейлом и банками.

Участники дискуссии высказались на тему того, что государство может сделать для развития рынка больших данных. Так, было предложено оптимизировать процессы в сфере защиты персональных данных, развивать новые Open Data источники и государственные интеграции, в том числе — с бизнесом.

Говоря о государственном регулировании, Талгат Мустагулов, заместитель председателя Комитета информационной безопасности, МЦРИАП РК, рассказал, что государство планирует прийти к единому пониманию, что такое персональные данные, какие действия с ними можно совершать, как наладить работу системы отзыва и согласия на обработку данных. В частности, он отметил, что ИИН создавался для того, чтобы скрыть ФИО и информацию о гражданине, а теперь по ИИН-у можно найти много информации о человеке. Этот вопрос требует решения.

Обсудили спикеры и регулирование искусственного интеллекта. На эту тему высказался Саркис Дарбинян, представитель Digital Rights Center: «В Казахстане подход к регулированию ИИ и данных еще не сложился. Предстоит большой нормативный путь, который определит правила игры для бизнеса, общества и государства. Важно, чтобы государство не мешало развитию инноваций и технологий, но и не подвергало риску нарушение прав человека в цифровом пространстве».

Преимущества облачных технологий и то, какие проблемы бизнеса они могут решить, обсудили на сессии «Облачные технологии: Возможности и вызовы». В первую очередь спикеры отметили, что «облака» — это не только про скорость. Они позволяют компаниям выдерживать пиковые нагрузки, развиваться и быть конкурентными, экономить свои ресурсы.

А то, как стартапам продать свой продукт телекому и почему телеком-компании активно внедряют инновации, участники конференции обсудили на сессии «TelecomTech: как венчур меняет рынок телекоммуникаций». Спикеры дали советы стартапам — как предложить телекому свой продукт, какие программы и сотрудничество можно рассмотреть, почему важно понимать цикл B2B-продаж и быть настойчивым.

«Я не думаю, что просто модно становиться IT-компанией, это действительно необходимость. Хотите инноваций — вам все равно придется туда пойти, и вы зааутсорсите свои мозги», — поделился мнением Алексей Шаравар, директор по изменениям и ИТ в Beeline.

Финальным событием Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 стал Startup battle, в котором приняли участи 12 стартапов: RIP, AgriMO, FinFlow, Impro, AlgаАрр, Go Days, Qbit, Garderob, Yaya, MixSheeps, Fullo, Welcome. Участники презентовали свои технологичные решения перед членами жюри и поборолись за главный приз — 1 000 000 тенге. Победителем стал проект MixSheeps, занимающийся оцифровкой живых овец в виртуальных игровых питомцев для быстрого масштабирования агробизнеса.